Sex-Attacke? Polizei ermittelt gegen Ried-Fans

Schwere Vorwürfe gegen Fans der SV Ried! Am Heimweg von einer Auswärtsfahrt sollen laut "Krone" acht Männer zwei Zugbegleiterinnen der Westbahn mehrmals sexuell belästigt haben. Die Ermittlungen laufen, auch der Klub hat sich dazu bereits zu Wort gemeldet.

Konkret sollen die Attacken am 26. August stattegefunden haben. Rund 60 Fans der Innviertler traten nach einem Spiel in Amstetten mit der Westbahn die Heimreise an. Sechs bis acht von ihnen sollen zwei Zugbegleiterinnen, die für den Fahrscheinverkauf und die Ticketkontrolle zuständig sind, immer wieder sexuell belästigt und begrapscht haben. Eine der Zugbegleiterinnen sollte in Attnang-Puchheim aussteigen, fuhr aber aus Angst bis Salzburg weiter, weil die Randalierer ebenfalls den Zug verließen.

Die Westbahn meldete den Vorfall der Polizei. Problem: Der Zug war nicht mit Videoüberwachung ausgestattet. Die Bilder vom Bahnsteig brachten bisher keine Ergebnisse. Bei der SV Ried ist man von den Vorwürfen schockiert. Der Klub teilt mit: "Wir arbeiten bestmöglich mit den Behörden zusammen, um den Fall aufzuklären."

(heute.at)