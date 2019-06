Sitznachbar von Flitzerin: "Bekam Geld fürs Filmen"

Beim Champions-League-Finalduell zwischen Liverpool und Tottenham (2:o) sorgte eine Flitzerin für Aufsehen. Instagram-Modell Kinsey Wolanski stürmte in knapper Kleidung auf das Feld, wurde von den Sicherheitskräften aber bald wieder vom Rasen gebracht. Wie entstanden Fotos und Film-Material? Jetzt spricht ihr Sitznachbar.

Bei ihm handelt es sich um den 36-jährigen Liverpool-Fan Peter Beaumont. Er erzählt, wie er mit Wolanski und ihrem Freund Vitaly Zdorovetskiy ins Gespräch kam. "Wir waren früh im Stadion, um die Atmosphäre aufzusaugen und ein paar Bier zu trinken." Nach kurzer Zeit wurde er in die Pläne eingeweiht. "Als sie mir sagte, dass sie nicht wegen des Spiels hier sei, sondern um einen Flitzer zu machen, ist mir, glaube ich, die Kinnlade heruntergeklappt. Zehn Minuten nach Spielbeginn ist sie dann verschwunden, hat sich wohl den bestmöglichen Weg gesucht, um aufs Feld zu gelangen. Dann kam sie zurück und drückte mir ihr Handy in die Hand."

Nach Schlusspfiff wurde der Liverpool-Fan am Handy angerufen, ein Treffpunkt wurde in einer Bar vereinbart. Vitaly Zdorovetskiy, Chef der Erotik-Seite "Vitaly Uncensored" begrüßte Beaumont mit den Worten "Du bist eine Legende" und drückte ihm 130 Pfund in die Hand, umgerechnet 145 Euro.

(red)