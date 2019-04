Ungewollter Bestwert 29. April 2019 11:15; Akt: 29.04.2019 11:29 Print

Skurriler Eigentor-Rekord bei Rapid gegen Hartberg

Beim verrückten 3:4 zwischen Rapid und Hartberg wurde ein Rekord aufgestellt, den keiner will. Noch nie fielen so viele Eigentore in einer Bundesliga-Partie.