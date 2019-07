So feierte Alaba mit Kay One seinen 27. Geburtstag

Am 24. Juni wurde David Alaba 27 Jahre alt – doch die Feier dazu ging erst kürzlich in der Gloriette in Schönbrunn.

Der Bayern-Star mietete den ehemaligen Speise- und Festsaal von Kaiser Franz Joseph I. exklusiv für sich und seine insgesamt 250 Gäste. Kollegen wie Valentino Lazaro (der kurz darauf bei Inter Mailand unterschrieb), Weggefährten wie Rubin Okotie und Freunde wie der Boxer Marcos Nader und FC-Bayern-Basketballer Marvin Ogunsipe ließen sich die Fete unter dem Motto "The Great Alabisi", angelehnt an "The Great Gatsby" nicht entgehen.

Alaba selbst glänzte dabei im weißen Anzug. Wie Gäste berichten, bedankte er sich in einer emotionalen Rede bei seinen Eltern Gina und George. Zu späterer Stunde gab er selbst seine Gesangskünste zum Besten, ehe seine Schwester Roy May mit Star-Rapper Kay One das Mikrofon übernahm.

"Last Night, Birthday-Party von meinem Bro @da_27 es war einfach der Wahnsinn🏰 einer der schönsten Geburtstage ever", schieb Kay One auf Instagram.

Eine knappe Woche bleibt Alaba jetzt noch zum Entspannen, ehe er am 8. Juli mit seinen Bayern in die Vorbereitung auf die kommende Saison startet.

(Heute Sport)