So gelingt Österreich das Wunder vom EM-Aufstieg

Österreich gegen Deutschland – zu diesem ewigen Klassiker kommt es heute (21 Uhr) bei der U21-EM in Udine (It). Die Partie hat es in sich: Beide Nationen kämpfen um den Aufstieg ins Halbfinale.

Auf die ÖFB-Youngsters wartet eine Herkules-Aufgabe. Nach dem 2:0-Sieg gegen Serbien und der 1:3-Pleite gegen Dänemark hält das rot-weiß-rote Team in Gruppe B bei drei Punkten. Deutschland ist nach zwei klaren Erfolgen Erster.

Nur der Gruppensieger steigt fix ins Semifinale der Europameisterschaft auf. Auch der beste Zweite der drei Gruppen erhält ein Ticket. Der Modus lässt Österreich also hoffen.

Die Aufstiegs-Szenarien im Überblick:

Szenario 1: Klarer Sieg gegen Deutschland

Schlägt Österreich die Deutschen mit zumindest drei Toren Unterschied, holt Österreich dank der besseren Tordifferenz den Gruppensieg und steigt auf. Ab einem 4:2 reicht jeder Sieg mit zwei Toren Differenz.

Szenario 3: Sieg gegen Deutschland, Serbien hilft

Holt Serbien im Parallelspiel gegen Dänemark zumindest einen Punkt, reicht Österreich jeder Sieg gegen Deutschland (also bereits ein 1:0), um Platz eins zu erobern.

Szenario 2: Österreich wird bester Zweiter

Auch hier gilt: Österreich muss Deutschland besiegen, sonst ist die Chance, bester Zweiter zu werden, dahin.

Gelingt das Kunststück, wird es kompliziert. Denn dann kommt es auf den Ausgang der anderen Partien und Gruppen an. Österreich hätte also erst am Montag, nach den Spielen der Gruppe C, Gewissheit, ob das EM-Abenteuer weitergeht.

Nach diesen Kriterien erfolgt die Reihung der Gruppenzweiten

a) höhere Punktzahl

b) bessere Tordifferenz

c) höhere Anzahl erzielter Tore

d) Disziplinarwertung im Turnier

e) UEFA-U21-Koeffizient

