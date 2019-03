So hart schuftet Ronaldo für sein Comeback

Eine Muskelverletzung lässt alle Fans von Cristiano Ronaldo und seinen Klub Juventus Turin schwitzen. Wird der Portugiese rechtzeitig zum Champions-League-Hit gegen Ajax Amsterdam am 10. April wieder fit?

Musterprofi "CR7" tut wieder einmal alles, um so rasch wie möglich wieder einsatzfähig zu sein – und scheut dabei auch den Sprung ins kühle Nass nicht. Auf Instagram postete der fünffache Weltfußballer ein Video, dass ihn fleißig beim Kraulen in einem Schwimmbecken zeigt (siehe Video oben). Und Ronaldo wäre nicht Ronaldo, wenn er die Übung mit Gewichten an den Füßen noch einmal erschwert. "Hart arbeiten für meine Rückkehr", schreibt der 34-Jährige zu seinem Post.

Wenig später legt er noch einmal ein Posting nach. Dabei sitzt er mit ernster Miene zwischen zwei kleinen Becken. An seinem Luxuskörper trägt er dabei nichts mehr als eine knappe Unterhose – selbstverständlich mit seinem Namen drauf...

(Heute Sport)