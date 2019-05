So könnt ihr in Wien für die Barca-Jugend vorspielen

Fußball-Kids aufgepasst: Vom 5. bis 9. August findet in der Generali Arena ein offizielles Camp des FC Barcelona für Mädchen und Buben zwischen sechs und 14 Jahren statt.

Erstmals gibt es in Wien die Möglichkeit daran teilzunehmen und mit den Nachwuchstrainern des FC Barcelona zu trainieren. Täglich werden bis zu vier Trainingseinheiten abgehalten.

Zwei Teilnehmer erhalten außerdem die Chance auf eine Woche an der Fußballakademie Barca Escola in Barcelona. Für die Teilnahme sind keine fußballerischen Voraussetzungen erforderlich.

Die Austria-Saison 2018/19 in Bildern

Die Fakten im Überblick

• Preis: EUR 399,- (+ EUR 31,-/Woche Versicherung = EUR 6,20.-/Tag)• Altersgruppe: 6-14 Jahre (Mädchen und Buben)• 4 tägliche Trainingseinheiten mit Techniken des FC Barcelona (von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr)• Nike Trainings-Kit (Trikot, Hose, Stutzen)• 5 Mittagessen (von Do & Co)• Gesunde Snacks und Getränke in den Pausen• Teilnahmebescheinigung des Barça Academy Camps• Mit der Unfallversicherung bestens geschützt• Möglichkeit zur Teilnahme an einer Trainingswoche an der Fußballakademie Barça Escola in Barcelona. Zwei Teilnehmer(innen) werden am Ende des Kurses ausgesucht

