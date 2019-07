Mit Eintracht-Rucksack 09. Juli 2019 19:29; Akt: 09.07.2019 19:29 Print

So provoziert Hinteregger seinen Augsburg-Abgang

Martin Hinteregger ist wieder in Augsburg – obwohl er eigentlich nach Frankfurt will. Also rückte er zum ersten Training mit dem Eintracht-Rucksack an.