So rechnet Klub-Legende Totti mit der AS Roma ab

25 Jahre bildeten Francesco Totti und die AS Roma eine Einheit. Jetzt verlässt die Ikone den Herzensklub. Grund: Massive Differenzen mit den Klub-Bossen. Totti verabschiedet sich mit einer knallharten Abrechnung gegen die Geschäftsführung.

"Die Eigentümerschaft hat mich nie in irgendwelche Entscheidungen involviert. Ich wurde aus allem herausgehalten", wettert der 42-Jährige gegen Besitzer Jim Palotta und Franco Baldini. "Ich durfte mich nie beteiligen, sie haben mich nur in rund zehn Meetings in zwei Jahren geladen. Sie haben mich immer in der letzten Minute kontaktiert, also ob sie mich außen vor lassen wollten."

Auch bei der Personalplanung sei Totti trotz seiner Rolle als Technischer Direktor nicht involviert gewesen. Trotzdem fällt ihm der Abschied nicht leicht. "Die Roma zu verlassen fühlt sich an wie der Tod", stellt er klar. Nachsatz: "Damit ich noch einmal zu diesem Klub zurückkehre, bräuchten wir einen neuen Besitzer."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)