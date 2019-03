Solskjaer bleibt drei Jahre Trainer von Manchester

Jetzt ist alles klar! Ole Gunnar Solskjaer darf sein Amt als Trainer auch über den Sommer hinweg ausüben. Die Manchester-United-Ikone hatte im Dezember für Jose Mourinho interimsmäßig übernommen.

Seither geht es für die Red Devils steil bergauf. In der Premier League kratzt der Rekordmeister an den Champions-League-Rängen. In der Königsklasse eliminierte die Solskjaer-Elf das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain.

Als Belohnung wird der Norweger mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet und darf seinen Herzensklub weiter trainieren.

Auch durch seine enge Verbindung zu Trainer-Legende Sir Alex Ferguson, unter dem Solskjaer schon als Spieler aktiv war, entwickelte der 46-Jährige schnell einen engen Draht zur Mannschaft.

Das Defensiv-Korsett von Vorgänger Jose Mourinho ist abgelegt. United tritt erfrischend aktiv auf. Das schlägt sich auf die Ergebnisse nieder. Unter Solskjaer setzte es in 13 Ligaspielen nur zwei Unentschieden und eine Niederlage (gegen Arsenal).

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)