Solskjaer lästert über "dumme" Mourinho-Taktik

Seit die Vereinslegende am Werk ist, läuft's bei Manchester United. Und wie! Sechs Spiele, sechs Siege. Ole Gunnar Solskjaer feierte den perfekten Einstand als Trainer der Red Devils. Sechs Erfolge in den ersten Pflichtspielen war bisher noch keinem United-Trainer in der Vereinsgeschichte gelungen.

Nach dem jüngsten 1:0 im Wembley gegen Tottenham Hotspur (3.) ließ sich Solskjaer zu einem Seitenhieb gegen seinen Vorgänger hinreißen. Jose Mourinho hatte sich mit seiner Defensiv-Taktik bei den United-Fans in Misskredit gebracht.

Solskjaer: "Angriffs-Fußball, nach vorne spielen – das ist es, wofür Manchester United steht. Nicht für dumme Quer- und Rückpässe."

Das sitzt. Tatsächlich spielt United schon nach kurzer Zeit wie losgelöst. Das Mourinho-Abwehr-Korsett ist abgestreift. Nach Balleroberung geht es pfeilschnell in die Spitze. Das quittieren die Fans mit Beifall und schlägt sich auch in den Ergebnissen positiv nieder.

Gegen Tottenham zeigte sich der Unterschied zwischen Mourinho und Solskjaer deutlich. Auch der Norweger ließ seine Elf gegen die Spurs nicht ins offene Messer laufen, stand vergleichsweise tief. Die Nordlondoner hatten mehr vom Spiel, mehr Chancen. Keeper David De Gea präsentierte sich als Lebensversicherung.

Was anders war: Knöpften Paul Pogba und Co. dem Gegner den Ball ab, galt der erste Gedanke sogleich dem Angriff. Der Ball wurde nach vorne gespielt, dabei wurden auch gewisse Risiken in Kauf genommen.

