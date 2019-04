Solskjaer schnauzte Star vor allen Kollegen nieder

Seit er vom Interimstrainer zum Chefcoach wurde, geht es für Manchester United bergab. Ole Gunnar Solskjaer erlebt seine erste kleine, sportliche Krise beim englischen Rekordmeister. Die Top-Spiele gegen Arsenal und Manchester City wurden verloren. Wolverhampton stellte den Red Devils ein Bein. Everton blamierte United 4:0. Ein Patzer von David De Gea kostete dem Team im Kampf um die Champions-League-Plätze am Sonntag den Sieg gegen Chelsea (1:1).

Das alles geschah binnen weniger Wochen. Negatives Highlight: das klare Champions-League-Aus gegen den FC Barcelona. In der Liga konnte United seit März nur gegen Southampton, Watford und West Ham gewinnen, jeweils mit einem Tor Unterschied.

Die Honeymoon-Phase der Ära Solskjaer ist vorbei. Der makellose Glanz der Stürmer-Legende ist abgeblättert. Zum Vergleich: Als Interimstrainer holte der Norweger im Schnitt 2,32 Punkte pro Spiel. Seit er mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet wurde sind es 0,88 Punkte.

Kein Wunder also, dass auch der Ton rauer wird. Die "Daily Mail" nennt pikante Interna aus der Kabine. Beim 1:1 gegen die Blues gab es in den Stadionkatakomben des Old Trafford ein Donnerwetter.

Solskjaer knöpfte sich dabei Anthony Martial vor versammelter Mannschaft vor. Der Trainer monierte die fehlende Einstellung des Franzosen, warf ihm vor, halbherzig aufgewärmt zu haben. Martial war nicht in der Startaufstellung. Während seine Kollegen Übungen absolvierten und sich warmliefen, fingen TV-Kameras den 23-Jährigen dabei ein, wie er daneben und dabei lässig mit einem Fuß auf einem Ball stand.

Bezeichnend: Als sich Marcus Rashford in Minute 65 an der Schulter verletzte, wechselte Solskjaer nicht Martial, sondern Alexis Sanchez ein - der Chilene spielte bei United bisher eigentlich eine untergeordnete Rolle.

Martial läuft seit der Unterschrift seines neuen Fünfjahresvertrags seiner Form hinterher. Immer wieder ist von Rückenproblemen zu lesen, aber auch von mangelndem Einsatz. Letzteren scheint sein Coach erkannt zu haben. Es brauen sich wieder dunkle Wolken über der kurz so heilen United-Welt zusammen ...

(SeK)