Sonnleitner fällt aus, aber: Ersatzmann kehrt zurück

Bittere Gewissheit: Für Mario Sonnleitner ist die Saison vorzeitig beendet. Der Rapid-Verteidiger verletzte sich bei der 1:2-Heimniederlage im Play-off-Hinspiel gegen Sturm Graz.

Die Diagnose: Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Wie Rapid in einer Aussendung bekanntgibt, fällt er mehrere Wochen aus. Damit auch im Rückspiel am Sonntag in Graz (Ankick 17 Uhr, "Heute" tickert live).

Rapid hofft dafür auf die rechtzeitige Rückkehr von Maximilian Hofmann, der Sonnleitners Platz in der Innenverteidigung einnehmen würde.

Hofmann: "Ich tue alles, dass es sich für Sonntag aufgeht und bin auch guter Dinge, dass es sich ausgeht. Ich bin generell völlig zuversichtlich, dass wir die Qualifikation für den Europacup noch schaffen. Das Hinspiel ist unglücklich für uns gelaufen, ich habe die Partie gesehen, die Chance in Graz lebt auf alle Fälle und ich bin felsenfest überzeugt, dass die Chancen absolut intakt sind. Wir müssen alles reinhauen und jeder muss 90 oder auch 120 Minuten über seine Grenzen gehen", so der Innenverteidiger.

Sein Kollege Christopher Dibon ergänzt: "Wenn wir gut regenerieren und in Graz als Mannschaft noch einmal alles raushauen, können wir das Ergebnis vom Donnerstag noch drehen."

Trainer Dietmar Kühbauer: "Wir fahren nach Graz um zu gewinnen und noch die Qualifikation für den Europacup zu schaffen. Leichter ist es durch die Niederlage in Hütteldorf natürlich nicht geworden, aber wir werden alles daran setzen, doch noch das bessere Ende für uns zu haben."

