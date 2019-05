Sorge um Vertonghen nach seiner Horror-Verletzung

Fans von Tottenham werden das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Ajax Amsterdam nicht nur wegen der 0:1-Heimpleite im Gedächtnis behalten. Auch eine Verletzung von Jan Vertonghen sorgte für Aufsehen. Er krachte bei einem Kopfball mit Teamkollege Toby Alderweireld zusammen und blieb blutüberströmt liegen. Was danach kam, sorgt auch einen Tag nach dem Spiel für Diskussionen.

Vertonghen wurde lange behandelt, auch sein kompletter Trikotsatz wurde wegen der Blutspuren getauscht. Der spanische Schiedsrichter Antonio Matheu Lahoz hatte seine Zweifel, ob der Innenverteidiger noch einsatzfähig sei, ließ ihn aber nach Rücksprache mit den Medizinern weiterspielen. Doch der 32-Jährige blieb nur kurz am Feld, war offensichtlich unsicher auf den Beinen und ließ sich kurz darauf auswechseln. Am Weg in die Kabine wurde er von Betreuern gestützt.

Bei den Londonern ist man nach dem Spiel um Beruhigung bemüht. "Er ist okay, es geht ihm gut. Als er das Stadion verlassen hat, war er entspannt. Aber natürlich werden wir ein Auge auf ihn haben, es war doch ein großer Krach", meinte Coach Mauricio Pochettino. Vertonghen selbst erklärte, er habe das Stadion zu Fuß verlassen, keine Brüche und keine Gehirnerschütterung erlitten. Dennoch habe er sich am Feld schwach gefühlt und sei sogar kurz ohnmächtig geworden.

Coach Pochettino verteidigt Tottenhams medizinische Abteilung: "Sie haben das Protokoll befolgt und entschieden, dass es für ihn möglich ist, wieder zu spielen. In so einer Situation sind sie die Bosse und ich würde ihre Entscheidungen nie infrage stellen." Dennoch steht dem Premier-League-Klub Ungemach ins Haus. Die UEFA überlegt, eine Untersuchung einzuleiten.

(red)