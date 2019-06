Spanien löst Deutschland als U21-Europameister ab

Die Revanche ist geglückt! Vor zwei Jahren kassierte Spanien im Endspiel der U21-EM eine 0:1-Pleite gegen Deutschland. Am Sonntag drehten die Iberer den Spieß um, siegten in Udine vor 23.200 Fans mit 2:1 (1:0).

Napoli-Legionär Fabian Ruiz brachte Spanien per Weitschuss in Front (7.). Beim 2:0 durch Dani Olmo (69.) patzte DFB-Keeper Alexander Nübel. Nadiem Amiri machte es im Finish noch einmal spannend, ein abgefälschter Versuch aus der Distanz fand den Weg in die Maschen (89.) – zu spät, es blieb beim 2:1.

Für Spanien war es der bereits fünfte U21-Titel. Der Rekord von Italien ist somit eingestellt.

(ee)