Spiderman crasht Training von Premier-League-Klub

Leicester-City-Stürmer Jamie Vardy ist immer für einen Schmäh zu haben. Beim Training am Donnerstag tauchte der Kicker-Star als Spiderman auf und erschreckte seine Teamkameraden.

Was ist denn das für ein Vogel? Das dachten sich die Leicester-Kicker, als sie zum Training antraten. Plötzlich hüpfte Spiderman-Vardy aus dem Gebüsch.

In der Premier League geht es für Leicester am Samstag (13:30) gegen Wolverhampton, in der Tabelle liegen die Foxes auf dem guten achten Platz.

