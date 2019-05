Spieler fällt über Bande, Fan tritt wild auf ihn ein

Sunderland-Verteidiger Luke O'Nien verabschiedet sich im Zweikampf mit seinem Portsmouth-Gegenspieler über die Bande, landen inmitten der Fans. Die sind ihm nicht wohl gesonnen. Einer verliert die Nerven.

TV-Bilder zeigen, wie ein Mann auf den Fußballer eintritt und ihn schlägt. Es folgen wilde Szenen, ein Wortgefecht zwischen Spielern und dem Fan samt seiner Fan-Kollegen um ihn herum.

O'Nien nimmt's anschließend mit Humor: "Kein Problem. Ich hab' meinen kleinen Cousin schon härter zuschlagen sehen."

Verletzt wurde keiner. Witzig sind die Bilder trotzdem nicht. Im Netz wird eine lebenslange Sperre für den Portsmouth-Chaoten gefordert.

Sunderland auf Aufstiegs-Kurs

Es handelte sich um das Play-off-Semifinale in Englands League One. Es war das Rückspiel, endete 0:0, nachdem sich Sunderland im Hinspiel daheim mit 1:0 durchgesetzt hatte.

Der Kult-Klub stieg ins Finale auf und darf weiter auf den Aufstieg in die Championship, Englands zweithöchste Spielklasse, hoffen. Der Gegner steht noch aus. Am Freitag will Charlton daheim das 2:1 aus dem Hinspiel gegen Doncaster verteidigen.



(SeK)