Spieler postet Sex-Video: "Das war ein Versehen!"

Peinlicher Smartphone-Ausrutscher von Clinton N'Jie! Der Nationalspieler aus Kamerun feiert, dass er einen neuen Arbeitgeber gefunden hat. Dabei macht er ein schlüpfriges Video und postet es unabsichtlich für alle sichtbar im Netz. Seine Begründung ist kurios.

Konkret feierte N'Jie den Wechsel von Olympique Marseille zu Dinamo Moskau. Dort unterschrieb der 25-jährige Mittelstürmer einen Vertrag bis 2023, sein Klub kassiert sechs Millionen Euro Ablöse.

Für den Nationalspieler ein Grund zum Feiern. Beim Ausflug in einen Nachtklub in Marseille lernt er eine Dame kennen und landet mit ihr im Bett. Er macht ein schlüpfriges Video – und postete es auf seinem offiziellen Snapchat-Account. Ergebnis: der einminütige Clip geht in kürzester Zeit viral.

Am Tag darauf merkt N'Jie seinen Fehler und entschuldigt sich für das Video. Er meint: "Es tut mir Leid. Ich habe meinen Vertrag gefeiert und etwas zu viel getrunken. Ich wollte die Glückwünsche meiner Kontakte lesen, doch ich habe den falschen Knopf gedrückt."

(red)