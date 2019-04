Spuck-Attacke auf Leverkusen-Juwel Havertz

Beim 1:0-Erfolg von Bayer Leverkusen in Stuttgart sorgte eine fiese Spuck-Attacke für Schlagzeilen. Santiago Ascacibar flog mit Rot vom Platz.

Doch was war passiert? In der 90. Spielminute gerieten Ascacibar und Leverkusen-Siegtorschütze Kai Havertz abseits des Spielgeschehens aneinander. Der Stuttgarter ließ sich zu einer groben Unsportlichkeit hinreißen, spuckte seinen Gegenspieler an.

Ein Handgemenge entstand rund um die beiden Spieler. Ascacibar musste von Mitspielern zurückgehalten werden. Das bekam auch Referee Tobias Stieler mit, stellte den Argentinier sofort vom Feld.

"Solche Leute brauchen wir nicht in der Bundesliga", schimpfte "Werkself"-Kapitän Kevin Volland in die Sky-Mikrofone.

Sportlich ließen die Leverkusener nichts anbrennen. Nach einem Rempler von Gonzalo Castro an Volland ließ sich Havertz die Chance vom Elfmeterpunkt nicht entgehen, schoss eiskalt zum 1:0-Sieg ein (63.).

Alle Spiele im Überblick

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)