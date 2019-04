Spurs-Held Son: "Erinnere mich nicht an das Spiel!"

4:3! Dieses Ergebnis werden sich die Tottenham-Fans über den Betten im Schlafzimmer wohl einrahmen. Die Niederlage bei Manchester City reichte den Spurs zum Aufstieg ins Champions-League-Halbfinale. Mit seinem Doppelpack wurde Heung-Min Son zum großen Helden der Londoner.

+++ Hier geht's zum Spielbericht! +++

"Ich kann mich gar nicht mehr an das Spiel erinnern. Wir haben so hart gekämpft, da waren wir wie in einem Tunnel. Wir sind weiter, das ist ein Wahnsinn", war der Südkoreaner kurz nach dem Spiel noch etwas sprachlos.

Son hebt den Teamgeist hervor: "Wir haben an uns geglaubt, dass wir Chancen bekommen werden. Der Zeitpunkt für meinen Doppelpack war sehr wichtig. Ich bin dankbar, dass ich mit dieser Mannschaft Champions League spielen darf, wir wollen weiter Spaß haben."

Gegen Ajax Amsterdam ist der Torjäger im ersten Halbfinale gesperrt: "Ich wusste nicht, dass ich im Halbfinale gesperrt bin, jetzt weiß ich es. Das ist schade, aber unser Team wird das auch ohne mich sehr gut machen."



(pip)