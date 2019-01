Star verpasste United-Hit, weil er verhaftet wurde

Tottenham ist in den Top vier der Premier League und noch in allen Cup-Bewerben vertreten – auch der Champions League. Im Achtelfinale wartet Borussia Dortmund. Für die Nordlondoner scheint also alles nach Maß zu laufen. Fans sind jedoch in großer Sorge.

Eine Verletzungsmisere stellt den Kader zusehends auf die Probe (Kane, Sissoko, Dembele, Wanyama, Lucas, Dier). Heung-min Son reist zudem zum Asien-Cup mit seinem Heimatland Korea. Jetzt sorgt auch noch Problem-Kicker Serge Aurier für Probleme.

Aurier verhaftet



Der Ivorer war in der Vergangenheit für seine Eskapaden abseits des Platzes bekannt, seit seinem Wechsel von PSG zu den Spurs aber bisher unauffällig. Das änderte sich ausgerechnet in der Nacht vor dem großen Liga-Schlager gegen Manchester United.

Die Spurs verloren das Duell im Wembley trotz spielerischer Überlegenheit mit 0:1. Marcus Rashford schoss die Red Devils zum Sieg, Matchwinner war Keeper David De Gea. Aurier fehlte.

Der 26-Jährige schien nicht auf dem Spielbericht auf. Warum, wird erst jetzt, Tage später, klar. In der Nacht auf Sonntag wurde Aurier von der Polizei verhaftet, nachdem es mit seiner Partnerin zum Streit gekommen war.

Der Kicker wurde mehrere Stunden festgehalten, bestritt, Partnerin Hencha Voigt attackiert zu haben. Aurier durfte wieder gehen, ohne angezeigt zu werden.

Ersatzmann Trippier patzt



Der nächtliche Ärger hatte für sein Team unmittelbare Auswirkungen. Auriers Platz rechtshinten in der Spurs-Abwehr bekleidete Kieran Trippier. Der englische Teamspieler wirkte mit der Geschwindigkeit seines direkten Gegenspielers Anthony Martial überfordert.

Die entscheidende Szene, den Gegentreffer kurz vor der Halbzeitpause, leitete Trippier mit einem leichtsinnigen Querpass zum Gegenspieler unfreiwillig ein.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)