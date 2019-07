Starke Austria besiegt englischen Top-Klub 3:1

Die Wiener Austria hat den letzten Test vor dem Saisonstart erfolgreich absolviert. Gegen den englischen Top-Klub Queens Park Rangers siegten die Violetten mit 3:1.

Die Veilchen kamen gut in die Partie gegen die Engländer, waren in den ersten Minuten das überlegenere Team. QPR verlegte sich auf Konter, die die Austria aber immer wieder gut unterbinden konnte. Die Violetten gingen in der 24. Minute durch ein Eigentor in Führung, Yoann Berbet fälsche einen unglücklichen Klärungsversuch ins eigene Netz ab.

Die Ilzer-Elf hatte weiterhin mehr vom Spiel, machte aber aus den Vorteilen zu wenig. Bright Edomwonyi und Tarkan Serbest ließen zwei gute Möglichkeiten ungenutzt. Die Londoner präsentierten sich effektiv, die erste gut zu Ende gespielte Aktion brachte in der 45. Minute den Ausgleich durch Arimide Oteh.

Blitzstart in zweite Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte ging es für ein Freundschaftsspiel durchaus ruppig zur Sache. Wieder erwischte die Austria den besseren Start, Edomwonyi tauchte im Strafraum auf und versenkte eiskalt zum 2:1 (50.).

Die Violetten spielten im zweiten Durchgang ihre Aktionen viel besser zu Ende, so saß ein Konter über Stering Yateke gleich zum 3:1 (64.). Danach begannen die munteren Wechsel-Spielchen, der Spielfluss ging dadurch wie immer verloren.

Das war's dann auch in Wien-Favoriten, eine starke Austria bezwingt den englischen Zweitligisten QPR mit 3:1.

Austria Wien – Queens Park Rangers 3:1 (1:1)

Austria Wien: Lucic (46. Pentz); Klein (72. Zwierschitz), Madl, Jarjué (60. Handl), Martschinko (72. Hahn); Jeggo (72. Demaku); Serbest (60. Ebner), Grünwald (72. Fitz), Cavlan (60. Prokop); Sarkaria (46. Yateke), Edomwonyi (72. Monschein).

QPR: Lumley; Furlong, Hall, Barbet, Manning; Shodipo, Amos (46. Hamalainen), Ball, Eze; Scowen, Oteh.

Tore: Barbet (24., ET), Edomwonyi (50.), Yateke (64.) bzw. Scowen (45.).

5.012 Zuschauer, Generali-Arena.

Austria-Talent schwer verletzt

Zuvor testeten die Young Violets gegen due U23 von Manchester United. Den 2:1-Sieg mussten die Jung-Veilchen teuer bezahlen, denn Verteidiger Matteo Meisl erlitt einen Knöchelbruch plus Syndesmoseband-Riss.

