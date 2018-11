Statue von Liverpool-Ass Salah sorgt für Lacher

Mo Salah ist in Ägypten ein Nationalheld. 61 Spiele bestritt der Goalgetter für sein Land, 38 Treffer gelangen ihm dabei. Grund genug, um ihn im Land der Pharaonen mit einer eigenen Statue zu ehren.

Die von der ägyptischen Künstlerin Mai Abdel Allah kreierte Skulptur wurde am Wochenende am World Youth Forum in Sharm El Sheikh enthüllt – und sorgte für staunende Gesichter.

Salah ist bei seinem typischen Torjubel mit weit ausgebreiteten Armen zu sehen. Allerdings ist der Kopf zu klein geraten – und auch eine Ähnlichkeit ist nur rudimentär vorhanden.

In den sozialen Netzwerken sorgt die Statue prompt für Lacher. Hier ein Auszug:









(red)