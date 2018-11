Strache will das "Denkmal" Happel-Stadion abreißen

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion steht unter Denkmalschutz. Das ist Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ein Dorn im Auge. Zu verdanken hat er das seiner eigenen Partei. Die für Strache "unsinnige" Verordnung wurde 2001 unter der Regierung Schwarz-Blau verfügt. Die damalige Vizekanzlerin und Sportministerin war Susanne Riess-Passer, ebenfalls FPÖ.

Jetzt soll es dem Denkmalschutz an den Kragen gehen. Der "Standard" fragte beim Bundesdenkmalamt an und erhielt folgende Antwort: Das Denkmal sei nicht in Stein gemeißelt. Der Eigentümer könne eine "bescheidmäßige Feststellung des Denkmalschutzes beantragen" - das wäre in diesem Fall die Stadt Wien.

Die Behörde müsse dann darüber entscheiden, ob die Erhaltung des Denkmals sinnvoll wäre. So wolle Strache den Abriss forcieren. Hürde: Er müsse sich mit der rot-grünen Stadtregierung einigen.

Neues Stadion



Der Sportminister sprach erst kürzlich in einem Interview von seinen Plänen, ein modernes Multifunktions-Stadion für rund 400 Millionen Euro zu bauen, ein Teil davon durch einen Investor finanziert.

ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel träumt von einem Nationalstadion in Wien mit integrierter Sprungschanze. Die Pläne existieren bereits, ihre Umsetzung erscheint aber nicht realistisch.

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)