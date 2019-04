Strebinger macht sich über eigenes Osterei lustig

"Ich habe auch schon hin und wieder im Training gemerkt, dass auch ich nur ein Mensch bin", scherzt Richard Strebinger über sein verspätetes "Osterei". Der Rapid-Keeper griff am Dienstagabend gegen Hartberg bei einem Freitstoß von Rajko Rep daneben und verschuldete so das zwischenzeitliche 1:1.

Die Hütteldorfer gewannen in der 27. Bundesligarunde mit 4:2 und führen somit weiterhin die Tabelle in der Abstiegsrunde mit drei Punkten Vorsprung auf Mattersburg an. Strebinger hat also gut lachen.

Bei "Rapid-TV" scherzt er: "Wichtig ist, dass man sich als Tormann dann genau diese Spiele aussucht, wo man weiß, die Spieler vorne machen vier Tore."

Wie es zum Fehler kommen konnte? "Ich denke der Ball ist zwar schon ein bisschen rübergezogen, aber trotzdem, das soll keine Ausrede sein. Den muss ich festhalten oder den Ball anders abwehren. Der darf nicht ins Tor gehen."

