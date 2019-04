Stürmer Ewandro löst den Vertrag mit der Austria auf

Ewandro wird nicht mehr für die Austria auflaufen. Der 23-jährige Brasilianer löste am Mittwoch seinen Leihvertrag bei der Wiener Austria auf.

Der Offensivspieler war im Sommer vom italienischen Klub Udinese Calcio leihweise für eine Saison an den Verteilerkreis gewechselt. Dieses Engagement wurde nun vorzeitig beendet.

Der 23-jährige Stürmer wechselt leihweise für ein Jahr in seine Heimat zu Fluminense Rio de Janeiro.

"Ewandro ist gemeinsam mit seinem Management an uns herangetreten, weil er die Möglichkeit nutzen will, wieder in seiner Heimat zu spielen. Wir wollen ihm diese Chance ermöglichen und sind in der Offensive sehr gut und breit aufgestellt", erklärte Austria-Sportdirektor Ralf Muhr.

Ewandro lief in acht Bundesliga- und drei Cup-Spielen für die Veilchen auf, erzielte zwei Treffer. Seit seinem Ausschluss bei der Cup-Blamage gegen den GAK stand der Brasilianer nicht mehr im Kader.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)