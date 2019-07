Sturm-Geisterspiel steigt vor 3.000 Zuschauern

Im Vorjahr verlor Sturm Graz daheim gegen Larnaka mit 0:2 – und ein "Fan" die Nerven. Der Mann schleuderte einen gut gefüllten Bierbecher von der Tribüne, traf einen Schiedsrichterassistenten am Kopf. Der Referee erlitt ein blutendes Cut, Sturm eine heftige Strafe: 30.000 Euro und ein Geisterspiel.

Genau das wird am kommenden Donnerstag in der Europa-League ausgetragen. Die Steirer müssen gegen den norwegischen Underdog Haugesund ein 0:2 aufholen, um nicht vorzeitig am internationalen Parkett auszurutschen.

Auf lautstarke Unterstützung müssen die "Blackies" verzichten. Leer wird die Merkur Arena allerdings auch nicht sein.

Rund 2.700 Jugendliche und Kinder samt Begleitperson dürfen auf den Rängen Platz nehmen. So sieht es die "Rechtspflegeordnung" der UEFA vor. Inklusive Medienvertreter und Gäste-Tross tummeln sich demnach um die 3.000 Personen im Stadion.

