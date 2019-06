Sturm verliert den U18-Torschützenkönig an Rapid

Marco Fuchshofer wechselt von Sturm Graz zu Rapid Wien. Der Transfer sorgt für keine Schlagzeilen und wird auf die kommende Bundesliga-Saison keine Auswirkungen haben.

Und doch gelang dem neuen Rapid-Sportdirektor, Zoran Barisic, mit diesem Wechsel ein Top-Deal. Die Wiener sicherten sich die Dienste des Torschützen der ÖFB-U18-Jugendliga.

Fuchshofer stellte im Dress von Sturm Graz seine Treffsicherheit unter Beweis. In der kommenden Saison soll er seinen Torriecher bei den Amateuren der Hütteldorfer untermauern und für die Profis vorbereitet werden.

Der Stürmer ist 18 Jahre jung und misst 1,78 Meter. Er hatte auch Angebote aus dem Ausland, entschied sich aber für die Bundeshauptstadt.

Fuchshofer: "Ich habe gerade meine Schulausbildung in Graz mit gutem Erfolg abgeschlossen, eine tolle Saison hinter mir und möchte nun den nächsten Schritt setzen. Bei Rapid will ich mich weiterentwickeln, denn hier habe ich die mit Abstand beste Möglichkeit, um meine persönlichen Ziele gemeinsam mit Rapid zu erreichen. Ich freue mich auf die Gegebenheiten in Hütteldorf rund um das moderne Allianz Stadion!"

Barisic: "Marco Fuchshofer haben unsere Verantwortlichen seit Jahren auf dem Radar, er ist ein dynamischer, wendiger Stürmer und durch seine Laufwege und den Torabschlüssen ein ständiger Unruheherd für den Gegner. Wir sind überzeugt davon, dass beide ihren Weg bei unserer Mannschaft machen werden und begrüßen sie beim SK Rapid!"

