Sturm zieht Notbremse! Trainer Vogel muss gehen

Sturm Graz reagiert auf den sportlichen Absturz! Nach sieben Spielen ohne Sieg ist die Amtszeit von Trainer Heiko Vogel abgelaufen. Der Coach wird mit sofortiger Wirkung freigestellt, wie die Klubführung bekanntgibt. Vogel ist die bereits vierte Trainer-Entlassung in der heimischen Bundesliga nach 13 Runden.

Vogel muss gehen



"Da die zuletzt großteils guten Leistungen nicht im Einklang mit den erreichten Resultaten stehen, befanden wir uns nach dem Innsbruck-Spiel vor einer außerordentlich schwierigen Entscheidung. Final haben wir uns aus mehreren Gründen dazu entschlossen, eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen", erklären die "Blackies" in einer Aussendung.

Wer wird Nachfolger?



Vogel übernahm das Traineramt bei den Grazern im Dezember 2017 von Franco Foda, der als Teamchef zum ÖFB wechselte. Der Deutsche führte die Grazer in der Vorsaison ins Finale des ÖFB-Cups, fand in der aktuellen Spielzeit mit den Steirern aber nicht in die Erfolgsspur. Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen. Ex-Sturm-Kicker Roman Mählich soll auf der Wunschliste ganz oben stehen. Inzwischen übernehmen Günther Neukirchner und Joachim Standfest interimistisch das Traineramt.

Neben Vogel wurden bereits Gerald Baumgartner (Mattersburg), Goran Djuricin (Rapid) und Ernst Baumeister (Admira) in der aktuellen Saison entlassen.

