Deutschland angelt nach LASK-Trainer Glasner

Im Sommer 2015 heuerte Oliver Glasner beim LASK an. Er führte die Linzer in die Bundesliga – und macht dort Serienmeister Salzburg das Leben schwer. Nur vier Punkte liegt der Klub hinter den "Bullen". Zudem stehen die Oberösterreicher im Cup-Halbfinale. Am Mittwoch geht es in Pasching gegen Rapid ums Endspiel.

Erfolge, die auch in der deutschen Bundesliga registriert werden. Dem VfL Wolfsburg wurde bereits vor einigen Wochen reges Interesse an Glasner nachgesagt. "Eine Auszeichung für das, was wir geleistet haben in den vergangenen Jahren", kommentierte der Coach die Gerüchte.

Stuttgart klopft an

Nun steigt ein weiterer Klub ins Rennen um den 44-Jährigen ein. Laut "Sportzeitung" streckt der VfB Stuttgart die Fühler nach dem LASK-Macher aus. Die Schwaben liegen nur auf Tabellenrang 16, zittern um den Klassenerhalt. Die Tage von Trainer Markus Weinzierl scheinen gezählt.

Auch ein fliegender Wechsel zu Salzburg steht im Raum, sollte Marco Rose die "Bullen" im Sommer verlassen.

(red)