Suttner hofft auf eine Rückkehr zur Austria

An die Wiener Austria hat Markus Suttner gute Erinnerungen. Mit den Violetten wurde er Meister und Cupsieger. Dann lockte das Ausland, aber damit kamen auch die Probleme. Bei Deutschland-Klub Ingolstadt stand der Verteidiger noch in 52 Partien am Platz, dann kam der Wechsel um 4,5 Millionen Euro zu Brighton & Hove Albion in die Premier League – und das Abstellgleis. Wie geht es jetzt weiter?

Tatsache ist: Nach 14 Spielen in der höchsten englischen Spielklasse stand Suttner diese Saison nur in einer Cup-Partie für die Profis auf dem Platz. Als Linksverteidiger ist er nur die dritte Wahl. Vieles deutet auf einen Abschied noch in diesem Winter hin. "Ich habe noch eineinhalb Jahre Vertrag und der Klub hat mich für viel Geld gekauft. Man kann sich also vorstellen, dass es gerade nicht so einfach ist", meint der 31-Jährige.

Doch wo gibt es für ihn eine Zukunft? Suttner hofft, zur Austria zurückkehren zu können. "Ich bin Austrianer, verstehe mich mit meinem ehemaligen Akademieleiter Ralf Muhr gut. Die Frage ist nur, wann und wie das passieren wird", meint er auf "Laola1.at". Bei den Favoritnern gibt man sich zurückhaltend. Coach Thomas Letsch: "Natürlich ist Suttner ein interessanter Spieler, mehr aktuell aber auch nicht." Mit Cristian Cuevas, Christoph Martschinko und Thomas Salamon haben auch die Wiener aktuell drei Linksverteidiger im Kader. Sportchef Muhr: "Wir kennen Sutti, wissen um seine Stärken." Nachsatz: "Wir haben mit Cuevas einen Spieler, den wir über die Saison hinaus verlängern können. Wir haben Martschinko, dem wir die Plattform geben wollen."

(heute.at)