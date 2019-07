Tag der Entscheidung: Drei Finalspiele steigen heute

Ist der Sommer eine Durststrecke für Fußball-Fans? Keineswegs. Zwar befindet sich die Bundesliga wie die internationalen Top-Ligen noch in der Pause, doch auf spannende Spiele müssen die Fans nicht verzichten. Heute stehen gleich drei Final-Hits auf dem Programm. Hier die Übersicht.

Frauen-WM



Los geht es heute um 17 Uhr (live ORF Sport +) mit dem Finale der Frauenfußball-WM in Lyon. Titelverteidiger USA trifft dort auf Europameister Niederlande. Die großen Favoritinnen kommen aus Nordamerika, stehen zum dritten Mal in Serie im Endspiel. ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer schreibt die Holländerinnen dennoch nicht ab: "Seit dem Titel bei der Heim-EM 2017 haben sie eine gewisse Stabilität. Auch in ihrem Umfeld und bei der Entwicklung hat sich sehr viel getan."

Copa America



Holt Gastgeber Brasilien den ersten Titel bei der Copa America seit 2007? Finalgegner ist heute (22 Uhr) Peru. Vor dem Hit im Maracana-Stadion spricht alles für die Selecao: In fünf Matches kassierten die Brasilianer kein Gegentor, im Vorrunden-Duell mit Peru gab es einen glatten 5:0-Erfolg. Peru-Ikone Paolo Guerrero weiß: "Wir müssen auf ein Wunder hoffen."

Gold Cup



Das Finalspiel der "Nordamerika-Meisterschaft" steigt in der Nacht auf Montag um 3 Uhr. Das Duell zwischen den USA und Mexiko hat dabei schon eine gewisse Tradition, zum sechstem Mal stehen sich die beiden Mannschaften im Finale gegenüber. US-Kicker Omar Gonzalez meint: "Das wird eine Schlacht, ein Krieg." Mexiko hält bei sieben Titeln und ist damit Rekordgewinner, doch die USA können nun mit ihrem Nachbarn gleichziehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)