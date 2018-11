Tag der Wahrheit für PSG! Fliegt Neymar schon raus?

Die Gruppenphase in der UEFA Champions League geht in die heiße Phase. Der vierte Spieltag könnte schon für einige Entscheidungen sorgen. Besonders heiß wird es in der "Todesgruppe C", da zittert nämlich die Millionentruppe von PSG um das Weiterkommen. Neymar, Mbappé und Co. sind in Napoli gefordert.

Während Tabellenführer Liverpool mit einem Sieg bei Roter Stern Belgrad (schon um 18:55 Uhr) eine relativ einfache Aufgabe vor der Brust hat - die Serben sind bislang mit 1:10 Tordifferenz der Prügelknabe in der Gruppe - muss PSG beim starken SSC Napoli bestehen.

Ein Sieg muss her

Eine Niederlage dürfen sich die Tuchel-Kicker auf keinen Fall leisten. Das 2:2 aus dem Hinspiel sollte den Millionenkickern rund um Neymar auf jeden Fall eine Warnung sein. Die Mannschaft von Trainerfuchs Carlo Ancelotti ist brandgefährlich im Konter und defensiv unheimlich stabil. PSG braucht also eine Top-Leistung, um nicht in der Europa League zu überwintern.

Barcelona und Dortmund mit Matchball

Apropos Europa League! Diese droht auch dem englischen Spitzenklub Tottenham. Die Londoner müssen ihr Heimspiel gegen den PSV Eindhoven unbedingt gewinnen, dann darf man noch vom Wunder träumen. Dazu müssen aber drei Siege am Stück her. Der FC Barcelona kann sich mit einem Punkt gegen Inter Mailand hingegen schon das Ticket für das Achtelfinale lösen.

In Gruppe A will sich Atletico Madrid für die 0:4-Blamage gegen Borussia Dortmund revanchieren. Der Tabellenführer der deutschen Bundesliga kann mit einem Punkt in Madrid aber schon die K.o.-Phase fixieren.

Alle Spiele gibt's bei uns im Live-Ticker!

