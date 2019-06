Taube fliegt trotz sauberer Grätsche vom Platz

Eine Grätsche wie aus dem Lehrbuch. Rodrigo De Paul verliert zu Beginn des Copa-Viertelfinales gegen Venezuela den Ball. Der Argentinier wird erst vom Spielgerät getrennt, fällt dann unsanft zu Boden.

Stabiles Zweikampfverhalten auf der großen Fußballbühne. In der Haut der zahlreichen Talentscouts will man nicht stecken. Sie werden ohne den Namen des bis dato gänzlich unbekannten Defensiv-Juwels aus dem Maracanã zurückkehren. Weder Name noch Nummer können notiert werden. Der Spieler trägt ja noch nicht mal ein Trikot.

Es handelt sich um eine Taube, die sich auf das Spielfeld verirrt hat und es offenbar mit dem Underdog Venezuela hält.

Der Schiedsrichter durchblickt die undurchsichtige Situation nicht und lässt sich zu einer groben Fehleinschätzung hinreißen. Obwohl sie klar den Ball gespielt hat, fliegt Venezuelas "zwölfter Mann" vorzeitig vom Platz. Die Taube spart sich den Gang in die Kabine, verlässt das Stadion auf dem Luftweg – da noch nicht einmal drei Minuten auf der Anzeige stehen, ist das Federkleid noch nicht durchgeschwitzt.

Argentinien gewinnt mit 2:0. Auch dank Schwalbenkönig De Paul.

(SeK)