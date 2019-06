Testspiel! Ex-Coach Canadi kommt nach Hütteldorf

Zwei Jahre und drei Monate ist es her, dass Damir Canadi am 9. April 2017 als Rapid-Coach den Hut nehmen musste. Nun kehrt der 49-Jährige an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Als Coach des 1. FC Nürnberg.

Die Hütteldorfer laden den deutschen Bundesliga-Absteiger zum traditionellen Probe-Galopp für die neue Saison in den Westen Wiens ein. Gespielt wird am Sonntag, den 14. Juli. Anpfiff im Allianz Stadion ist um 18.30 Uhr.

Die Einladung sei "auf besonderen Wunsch der Rapid-Fans" erfolgt, wie die Hütteldorfer bekannt gaben, pflegen doch die Rapid-Ultras eine Fan-Freundschaft mit den Nürnberger Anhängern. Bereits 2013 hatte es dieses besondere Freundschaftsspiel im Gerhard-Hanappi-Stadion gegeben.

Tickets sind zwischen 12 und 18,99 Euro zu haben. Der freie Vorverkauf startet am 5. Juli.

(wem)