Thiem: "Chelsea! Oder ich kann für nix garantieren!"

Tennis-Ass Dominic Thiem ist zwar am Mittwoch bei den French Open nicht im Einsatz, dennoch ist der Niederösterreicher im Wettkampf-Modus! Sein Herzensklub Chelsea bestreitet um 21 Uhr das Europa-League-Finale gegen Arsenal.

Wenn in Baku die Kugel rollt, wird die Nummer vier der Tennis-Welt in Paris sicher vor dem Fernseher sitzen.

"Ich selber und alle müssen hoffen, dass Chelsea gewinnt, sonst hat das einen schlechten Einfluss auf mein Match am Donnerstag", witzelt Thiem.

"Ich hoffe, dass es die Blues machen, sonst kann ich für nichts garantieren", so Österreichs Nummer eins weiter. Am Donnerstag bekommt er es in Runde 2 der French Open mit Alexander Bublik zu tun.

(pip)