Titelverteidiger Chile rettet sich im Copa-Elfern

Chile hat bei der Südamerikameisterschaft Kolumbien geschlagen und damit ein Ticket für den Halbfinal der Copa América gelöst. Der Titelverteidiger gewann am Freitag in São Paulo den Viertelfinale nach Elfmeterschießen 5:4 (0:0). Der Kolumbianer William Tesillo vergab den letzten Elfmeter seines Teams; er schoss am linken Pfosten vorbei. Nach der regulären Spielzeit hatte es torlos 0:0 gestanden.

Den Chilenen wurden allerdings gleich zwei Tore aberkannt. In der ersten Halbzeit anulierte der Schiedsrichter nach Videobeweis einen Treffer von Charles Aránguiz, weil bei der Vorbereitung des Tors Alexis Sánchez abseits gestanden haben soll. In der zweiten Hälfte gab der Schiedsrichter einen Treffer von Arturo Vidal wegen Handspiels von Guillermo Maripán nicht.

Chile trifft nun im zweiten Halbfinal am kommenden Mittwoch auf Uruguay oder Peru. Die beiden Teams tragen am Samstag das letzten Viertelfinale der Copa América aus.

