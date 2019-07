Toni Polster vor Comeback in der Fußball-Bundesliga?

Er lieferte die Sensation in der ersten ÖFB-Cup-Runde. Toni Polster – als Spieler ein Goalgetter durch und durch (307 Tore in 546 Liga-Spielen), als Trainer später oft belächelt – schaltete mit der Wiener Viktoria sensationell Bundesligist Hartberg aus.

Nach dem 7:5-Sieg im Elferkrimi meinte Polster, dass er auch nach dem 0:1-Pausenrückstand stets an den Erfolg geglaubt hat.

"Wer sonst, wenn nicht ich?" sagt er in einem "Kurier"-Interview. "Als Trainer muss man mit optimistischem Beispiel vorangehen. Deshalb habe ich auch in den vergangenen zehn Tagen das Elferschießen üben lassen."

Die Cup-Sensation ist freilich nicht der erste Fingerzeig von Polster beim Meidlinger Klub. Vier Meistertitel feierte Polster bereits, zuletzt stieg die Viktoria als Stadtliga-Meister in die Regionalliga Ost auf. "So ein Ahnungsloser kann ich nicht sein", meint der 55-Jährige.

Träumt Polster von einem Comeback in der Fußball-Bundesliga? "Mit diesem Gedanken habe ich abgeschlossen", blockt der erfolgreichste ÖFB-Stürmer (44 Tore) ab.

Bis heute war Polster nur 2013 als Trainer in der obersten Spielklasse bei der Admira im Amt. Nach nur vier Spielen wurde er dort gefeuert und von seinem Co-Trainer Oliver Lederer beerbt.



(mh)