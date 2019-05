Agent Raiola gesperrt! 10 Stars zittern um Transfers

Superagent Mino Raiola wurde von der Fifa gesperrt. Der Portugiese ist einer der klingendsten Namen seines Geschäfts. Zu seinen Klienten zählen Top-Stars wie Paul Pogba und Mario Balotelli.

Viele von ihnen könnten nun durch die Finger schauen, geplante Transfers platzen. Der 51-Jährige war ursprünglich nur für den italienischen Fußball gesperrt worden, die Maßnahme wurde am Freitagabend von der Fifa weltweit ausgeweitet. Seine Lizenz wurde ihm für drei Monate entzogen.

Pikant: Über die Gründe schweigt die Fifa.



Allen voran könnte das Pogba treffen. Der französische Weltmeister wurde in den vergangenen Monaten intensiv mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Er will Manchester United – das die Champions League verpasst – verlassen. Als Raiola-Klient wird das im kommenden Sommer nicht möglich sein.

Selbiges gilt für Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt. Das 19-jährige Wunderkind soll sich mit Barca einig sein, die Katalanen bereit sein, um die 80 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger zu zahlen. De Ligt ist Raiola-Klient.

Die bekanntesten Leidtragenden:





- Gianluigi Donnarumma - AC Milan



- Kenny Tete - Ajax



- Marco Verratti - PSG



- Blaise Matuidi - Juve



- Henrikh Mkhitaryan - Arsenal



- Justin Kluivert - Roma



- Moise Kean - Juve



- Mario Balotelli - Marseille



- Paul Pogba - United



- Matthijs de Ligt - Ajax



Team der 29. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 29. Runde

Team der 28. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 28. Runde

Team der 27. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 27. Runde

Team der 26. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 26. Runde

Team der 25. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 25. Runde

Team der 24. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 24. Runde

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde



Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)