Top-Klub hat Lust auf Salzburgs Samassekou

Läuft Diadie Samassekou kommende Saison für Salzburg in der Gruppenphase der Champions League auf? Das gilt als äußerst unwahrscheinlich, denn der 23-Jährige steht bei einigen Klubs auf der Wunschliste. Mit dem neuen Interessenten ist sogar mehr als nur die Gruppenphase der Königsliga möglich.

Denn dabei handelt es sich um den FC Liverpool. Laut britischen Medien wirft der Champions-League-Titelverteidiger die Angel nach dem Mittelfeld-Spieler aus, die von Salzburg verlangten 20 Millionen Euro Ablöse sollte für das Team von Kult-Coach Jürgen Klopp kein Problem sein.

Allerdings wäre es für Samassekou kein einfacher Schritt, denn mit Kapitän Jordan Henderson, Fabinho und Ex-Salzburger Naby Keita ist Liverpool auf seiner Position stark besetzt. Allerdings haben auch Borussia Dortmund, AS Monaco und Olympique Marseille Interesse an dem "Bullen"-Spieler. Coach Jesse Marsch meint zum möglichen Abgang: "Wir werden sehen. Es ist nicht so einfach."

(red)