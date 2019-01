Top-Talente: Sturm sichert sich zwei Neuzugänge

Im Wettbieten um Albert Vallci ging Sturm leer aus. Red Bull schnappte sich den ehemaligen Wacker-Linksverteidiger und ließ Sturms Sportdirektor Günter Kreissl damit die Zornesröte ins Gesicht steigen. Seit Montagabend beruhigte sich der Ruhepuls wieder. Linksverteidiger Gideon Mensah und Stürmer Arnel Jakupovic wurden ausgeliehen.

Mensah statt Vallci



Die Blackys haben geeigneten Ersatz für Vallci gefunden und sogleich verpflichtet. Die Bullen helfen aus. Thomas Schrammel bekommt Konkurrenz von Mensah. Der 20-Jährige kickte zuletzt für Liefering, wird bis Sommer ausgeliehen.

Kreissl: "Nach dem leihweisen Abgang von Filipe Ferreira haben wir offen gelassen, ob wir auf der linken Seite noch einmal aktiv werden. Mit Gideon Mensah, der uns auch im Scouting der letzten zwei Jahre immer wieder sehr positiv aufgefallen ist, gab es nun die Möglichkeit einen der talentiertesten in Österreich tätigen Spieler für die linke Außenbahn zu verpflichten."

U21-Knispser Jakupovic



Der zweite Deal betrifft die Offensiv-Abteilung. Arnel Jakupovic kommt aus Empoli, wo er sich nicht durchsetzen konnte. In Graz soll der 20-Jährige Erfahrung sammeln, um im Anschluss den Durchbruch im Ausland zu schaffen.

Es handelt sich um die wohl heißeste Stürmer-Aktie im ÖFB. Jakupovic durchlief seit der U16 sämtliche Nachwuchsteams und zeigte sich dabei jeweils treffsicher. In der U21 sammelte er in 15 Einsätzen sechs Tore. In der U19 waren es 12 Treffer in 16 Spielen.

Vor seinem Wechsel zu Empoli zerschoss er als einer der jüngsten Spieler der englischen U23-Premier-League mit Middlesbrough die Liga.

Kreissl: "Aufgrund der namhaften Stationen und seinen Erfolgen mit diversen Nachwuchs-Nationalmannschaften ist der Name Jakupovic Fußballinsidern gut bekannt", wird Sturm-Spportchef Günter Kreissl in einer Aussendung zitiert.

"Wir würden uns sehr freuen, wenn Arnel sein unbestritten hohes Potential bei Sturm Graz auf Kampfmannschaftsebene unter Beweis stellen kann. Vom Typ her kann man ihn durchaus als Knipser bezeichnen, der unter anderem über einen ganz außergewöhnlichen linken Fuß verfügt."

