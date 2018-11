Tops & Flops! Die harten Noten für die ÖFB-Kicker

Österreich bleibt zweitklassig. Das ÖFB-Team verpasste am Donnerstag die letzte Chance auf den Gruppensieg in der Nations League und den Aufstieg in Liga A. Gegen Bosnien-Herzegowina kam die Elf von Teamchef Franco Foda in Wien nicht über ein 0:0 hinaus.

Vor allem in Hälfte eins ließ das Team Offensiv-Geist vermissen und dem Gegner rund um den eigenen Strafraum viel zu viele Räume. Österreich hatte Glück und einen starken Keeper Heinz Lindner, hielt die Null.

In Hälfte zwei kam Salzburgs Xaver Schlager für den glücklosen Florian Kainz. Der Bulle riss die Partie an sich und trieb die Hausherren nach vorne. Ein Spektakel sollte es trotzdem nicht mehr werden.

