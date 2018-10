Tor für Leicester-Boss: "Wie ein Vater für mich!"

Riyad Mahrez blüht bei Manchester City jetzt so richtig auf. Im Liga-Topspiel gegen Tottenham Hotspur erzielte der Algerier das Goldtor. Die Citizens gewannen auf dem holprigen, "heiligen Rasen" des Wembley-Stadiums am Montagabend 1:0.

Das Tor widmete Mahrez einem ganz besonderen Menschen: Vichai Srivaddhanaprabha. Der Leicester-Besitzer kam am Samstagabend nach dem Liga-Remis gegen West-Ham-United bei einem tragischen Hubschrauber-Unglück ums Leben.

Mahrez wechselte im Sommer von Leicester nach Manchester.

Tragödie in Leicester



Der beliebte thailändische Milliardär hatte sein Herzblut in den Klub gesteckt, viel für den Fußball und die Community getan und wurde in Leicester geliebt.

Zusammen mit vier weiteren Personen verunglückte er kurz nach dem Abflug aus dem King Power Stadium.

Schmeichel rührt mit Brief an toten Klub-Boss



Tod bestätigt: Leicester-Boss starb in dieser Flammen-Hölle



Details zur Heli-Tragödie: Miss Thailand starb mit Leicester-Boss im Heli



Mahrez: Bewegende Worte



"Er war wie ein Vater für mich, ein ganz besonderer Mensch", kämpfte Mahrez mit den Tränen. "Dieses Tor ist für dich", richtete er das Wort an den Verstorbenen.

Nach dem Siegestreffer in Minute sechs hatte er mit beiden Händen in den Himmel gedeutet. "Ich bin sehr, sehr traurig."

"Ich bin in Leicester, bei der Familie aller Opfer. Es ist so eine schwere Situation. Ich wollte unbedingt spielen, obwohl es schwierig war, weil ich weiß, dass er es so gewollt hätte. Er hatte eine riesige Leidenschaft für den Fußball."

