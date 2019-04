Trainer in England befiehlt den Spielern ein Gegentor

So eine Szene haben die Fans in England wohl noch nie gesehen! In der zweiten Liga duellierten sich Leeds United und Aston Villa. In der 72. Minute gab es große Aufregung am Platz – gefolgt von einem Tor ohne Gegenwehr. Wieso? Hier die Hintergründe.

Zunächst jubelten noch die Spieler von Leeds. In der 72. Minute verletzte sich ein Aston-Villa-Verteidiger. Seine Mitspieler forderten eine Unterbrechung, doch Tyler Roberts und Mateusz Klich nützten die Gelegenheit für die Hausherren. Klich stellte auf 1:0 – doch Fair Play sieht anders aus.

Das dachte sich wohl auch Leeds-Coach Marcelo Bielsa. Er befahl seinen Spielern, den Gegner nach Wiederanstoß nicht zu attackieren und somit ein Tor ohne Gegenwehr zu kassieren. Die Gäste scorten zum 1:1 – der Endstand.

Dabei ging es für Leeds doch um einiges. Der Tabellen-Dritte hätte mit einem Sieg wertvolle Punkte im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz sammeln können. Bielsa jedoch war Fair Play wichtiger als zwei zusätzliche Zähler.

(red)