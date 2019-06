Transfer-Kracher! Neymar mündlich mit Barca einig

Brasiliens Superstar Neymar steht kurz vor einer Rückkehr zum FC Barcelona, nachdem im Jahr 2017 noch für die Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt war.

Laut der spanischen Zeitung "Sport" hat der 27-jährige Angreifer bereits eine mündliche Vereinbarung mit den Katalanen für die nächsten fünf Jahre getroffen – auch wenn er beim spanischen Meister mit 24 Millionen Euro im Jahr stolze 13 Millionen weniger verdienen wird als in Frankreichs Hauptstadt.

Bereits am Tag zuvor hat die in Barcelona ansässige "Sport" von einer WhatsApp-Nachricht Neymars in einer Gruppe mit mehreren Barca-Spielern, darunter auch Lionel Messi, berichtet. "Entspannt euch, ich komme zurück", ließ er sein Schon-bald-wieder-Kollegen wissen.

