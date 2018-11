Transfer-Offensive: Bayern mit Arsenal-Star einig

In der deutschen Bundesliga hinkt Bayern München nur hinterher. Deshalb plant der deutsche Serienmeister bereits die ganz große Transfer-Offensive für den kommenden Sommer. Präsident Uli Hoeneß kündigte nach der 2:3-Pleite in Dortmund an, "das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern" zu wollen. "Wir sammeln im Moment ein bisschen Geld für den Fall, dass wir nächstes Jahr mal etwas größer einkaufen müssen."

Ein erster Star steht kurz vor der Unterschrift: Arsenal-Urgestein Aaron Ramsey. Wie der britische Independent berichtet, haben die Münchner in den Verhandlungen mit dem walisischen Teamspieler den Durchbruch erreicht. Der 27-Jährige ist kommenden Sommer ablösefrei zu haben, soll bei den Bayern einen langfristigen Vertrag erhalten.

Ramsey wechselte 2008 zu den "Gunners", wurde zwei Mal verliehen. Insgesamt bestritt der zentrale Mittelfeldspieler 347 Pflichtspiele für die Londoner.

Ebenso im Fokus ist Kostas Manolas von der Roma. Der 27-jährige Grieche hat sich mit starken Leistungen ins Notizbuch der Münchner gespielt. Eine deutliche Verjüngung des Kaders, wie zuletzt von Kingsley Coman gefordert, wären diese Wechsel aber nicht.

(Heute Sport)