Transfer fix! Rapid gibt Veton Berisha sofort ab

Rapid hat einen Abnehmer für Veton Berisha gefunden. Der Norweger wechselt mit sofortiger Wirkung zu Brann Bergen. Der 24-jährige Offensivspieler kehrt damit in seine Heimat zurück und wird den Tabellendritten der vorjährigen "Eliteserien", der an diesem Wochenende in die neue Saison startet, verstärken.

Berisha kam Ende August 2017 vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth zum SK Rapid und absolvierte seither 58 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer erzielte und weitere drei vorbereitete. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2020 gelaufen und wird nun vorzeitig beendet.

"Wir haben Veton Berisha, der sich bei uns stets wie ein echtes Vorbild auf und abseits des Platzes verhalten hat, in den letzten Wochen signalisiert, dass wir keine Verlängerung seines Kontraktes anstreben. Daraufhin haben sich einige Interessenten für eine Verpflichtung gemeldet und konnten wir uns nun mit Brann Bergen über die Ablösemodalitäten, über die wir Stillschweigen vereinbart haben, einigen. Im Namen des SK Rapid möchte ich Veton nur das Allerbeste für seine weitere Laufbahn wünschen und ihm für sein immer großes Engagement im grün-weißen Dress herzlich danken", verabschiedet sich Sportdirektor Fredy Bickel von Berisha.

(pip)