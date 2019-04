Tuchel kickt Superstar Mbappe aus PSG-Kader

Paris St.-Germain steht unmittelbar vor der Krönung. Mit einem Auswärtssieg im Nachtragsspiel gegen Nantes holt sich der Hauptstadt-Klub den achten Titel der Vereinsgeschichte – den sechsten innerhalb der letzten sieben Jahre.

Doch vor dem Duell kracht es beim Scheich-Klub. Coach Thomas Tuchel hat seinen Superstar Kylian Mbappe aus dem Kader gestrichen.

Nach Abfuhr aus Kader gekickt

Der Grund dafür ist die peinliche 1:5-Pleite vom Sonntag in Lille, als PSG mit einem Debakel den ersten Titel-"Matchball" liegengelassen hatte. "Wir können verlieren, aber nicht mit fünf Gegentoren. Wir müssen mehr Persönlichkeit zeigen. Das sind Fehler, die wir korrigieren müssen. Wir haben wie Anfänger gespielt", hatte der Weltmeister die schwache PSG-Darbietung kritisiert.

Und sich prompt einen Denkzettel seines Trainers abgeholt. Denn Tuchel hatte auf die Kritik seines Stars angesprochen erklärt. "Es ist sehr einfach, wie Mbappe zu sagen, dass wir keine Persönlichkeit gezeigt haben. Ich bin mit seinen Aussagen nicht einverstanden."

Tuchel: "Mbappe schonen"

Auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Nantes gab Tuchel offiziell eine andere Begründung für Mbappes Fehlen an: "Er hat zu viel gespielt. Neun Partien in Folge, mit der Verantwortung, immer treffen zu müssen. Das war die letzte Gelegenheit, ihn zu schonen", erklärte der 45-Jährige.

Doch den Star zu schonen, wenn es um den Titel geht, ist mehr als ungewöhnlich.

