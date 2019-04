U15-Talent schießt Milan vom Anstoß zum Sieg (93.)

Concede an injury time goal but still want to win ❓

Shoot from midfield, right Gabriele Alesi? 2-1 and top of the table: never give up! ⚽

Prendi gol nel recupero ma vuoi vincere? Tira da centrocampo! Vero Gabriele Alesi ❓

2-1 e primato per gli U15 rossoneri: mai arrendersi! ⚽ pic.twitter.com/IMsAQ6tskW