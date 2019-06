U21-EM: Frankreich dreht Topspiel gegen England

Dramatik pur im Spitzenspiel der Gruppenphase bei der U21-EM zwischen Frankreich und England. Trotz zwei vergebener Elfmeter können die Youngsters der "Équipe Tricolore" einen 1:0-Rückstand zu einem 2:1-Sieg drehen. Die britische Führung durch Foden (54.) wird durch Ikone (89.) und ein Eigentor von Wan-Bissaka (95.) spät zu nichte gemacht.

Die beiden Titel-Favoriten liefern den Zuschauern dabei ein attraktives Spiel. Zu beginn der Partie haben die Engländer das Spiel zwar in der Hand, doch in der 25. Minute bekommt Frankreich einen Handelfmeter zugesprochen. Star-Stürmer Moussa Dembele von Olympique Lyon scheitert jedoch vom Punkt am starken Dean Henderson.

Danach liefern sich die Teams einen offenen Schlagabtausch. Während die Franzosen wiederholt an Englands Schlussmann scheitern, schießen die Briten zumeist knapp am Tor vorbei.

Nach der Halbzeitpause werden die Offensiv-Bemühungen bei beiden Teams etwas weniger. So dauert es bis zur 54. Minute, ehe der Ball erstmals im Netz zappelt: Manchester Citys Youngster Phil Foden dribbelt sich von der linken Seite durch zahlreiche Verteidiger bis zur Strafraumgrenze, von wo er dann abzieht und denn Ball flach ins recht Eck setzt.

In Folge drückt Frankreich auf den Ausgleich, muss aber über den Verlust einer Stütze klagen. Nach einem harten Foul von Choudhury an Bamba innerhalb des Strafraums muss der französische Offensivspieler verletzt vom Feld. Den fälligen Strafstoß kann Aouar allerdings ebenfalls nicht versenken, sein Schuss trifft den Pfosten. Darüberhinaus entscheidet der Unparteiische nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter auf Rot für den Übeltäter.

Frankreich startet daraufhin einen Sturmlauf, in den Schlussminuten der Partie überschlagen sich dann die Ereignisse. Zuerst trifft Ikone zum 1:1 Ausgleich (89.), in der fünften Minute der Nachspielzeit trifft Aaron Wan-Bissaka unglücklich ins eigene Tor und sorgt so für den Sieg der Franzosen.

Frankreich liegt damit nach dem ersten Spieltag hinter Rumänien auf platz Zwei der Tabelle. Die Osteuropäer fegten zuvor Kroatien mit 4:1 vom Platz. Am Donnerstag um 18:30 Uhr trifft Österreich im zweiten Gruppenspiel auf das noch punktelose Dänemark.

